Гривна станет самой стабильной валютой мира в 2017 году — Bloomberg

Аналитики Bloomberg прогнозируют, что уровень инфляции в Украине в этом году останется в пределах 10%

В текущем году волатильность гривны значительно снизится и украинскую валюту смело можно будет назвать самой стабильной в мире, а инфляция в Украине не превысит 10%. Об этом заявили аналитики Bloomberg в отчете о глобальных рисках.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2% превышает заложенный в госбюджете, поэтому, по мнению аналитиков, коэффициент риска для Украины в текущем году будет на уровне 21,5%.

Самый высокий уровень инфляции ожидается в Гане — 11,8%, Нигерии — 12,6%, Египте — 17,4%, Аргентине — 23,7%. Абсолютным рекордсменом по темпам обесценивания валюты и росту цен станет Венесуэла. Там уровень инфляции достигнет рекордных 403,5%.

Самая низкая инфляция в этом году будет в Швейцарии — 0,3%.

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По материалам ubr.ua