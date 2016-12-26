Игра в банки: как финучреждения повышают финграмотность населения

26.12.2016 12:23

Крупная банковская группа запускает мобильную игру для повышения финансовой грамотности молодежи

Финансовая грамотность

Игра в банки: как зарубежные банки повышают финграмотность населения. Фото: topsarabia.com

Крупнейшая банковская группа на Ближнем Востоке Emirates NBD запускает мобильную игру «Banki», которая нацелена на повышение финансовой грамотности населения ОАЭ.

Игра будет обучать молодежь ОАЭ экономической и финансовой грамотности и будет стимулировать их к построению успешной карьеры в банковской и финансовой сферах.

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Мобильная игра является как образовательной, так и развлекательной, что соответствует требованиям современной молодежи. Разработчики игры утверждают, что Banki будет полезна людям в возрасте как восьми, так и восемнадцати лет.

Banki доступна на Google Play и App Store. Начать играть в Banki просто: нужно лишь скачать игру на смартфон и зарегистрироваться через адрес электронной почты.

Мобильная игра Banki

Фото: play.google.com

Мобильная игра Banki

Фото: play.google.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам mubasher.info

Рубрики: БанкиНовости

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