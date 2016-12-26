Игра в банки: как финучреждения повышают финграмотность населения

Крупная банковская группа запускает мобильную игру для повышения финансовой грамотности молодежи

Крупнейшая банковская группа на Ближнем Востоке Emirates NBD запускает мобильную игру «Banki», которая нацелена на повышение финансовой грамотности населения ОАЭ.

Игра будет обучать молодежь ОАЭ экономической и финансовой грамотности и будет стимулировать их к построению успешной карьеры в банковской и финансовой сферах.

Мобильная игра является как образовательной, так и развлекательной, что соответствует требованиям современной молодежи. Разработчики игры утверждают, что Banki будет полезна людям в возрасте как восьми, так и восемнадцати лет.

Banki доступна на Google Play и App Store. Начать играть в Banki просто: нужно лишь скачать игру на смартфон и зарегистрироваться через адрес электронной почты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как украинцы защищают свои деньги от мошенников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приток депозитов: украинцы понесли деньги в ПриватБанк

По материалам mubasher.info