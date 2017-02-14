Индекс любви: сколько мы тратим на День святого Валентина

Люди во всем мире ценят чувства больше денег, тратя на 49% больше средств на подарки ко Дню влюбленных

Ежегодное исследование Mastercard Love Index показало, покупатели в разных уголках планеты готовы тратить больше в самый романтичный день года. По результатам исследования Mastercard, за последние три года расходы в праздничный период глобально выросли на 49%, а количество транзакций увеличилось на 73%.

Ежегодное исследование Mastercard Love Index анализирует транзакции с кредитными, дебетовыми и предоплаченными картами в различных странах мира. Согласно его результатам, люди все чаще покупают в интернет-магазинах подарки ко Дню влюбленных: количество онлайн-транзакций в преддверии праздника увеличилось на 37% за последние три года.

Так, европейцы ко Дню влюбленных покупают 19% подарков онлайн. Параллельно с развитием онлайн-платежей, большинство картодержателей в мире все еще предпочитают выбирать подарки офлайн – 95% транзакций перед Днем Святого Валентина совершаются в физических торговых точках.

Особенно динамично популярность праздничных покупок онлайн выросла в Латинской Америке – на 250%, а также на Ближнем Востоке и в Африке – на 56%.Как свидетельствует исследование Mastercard, большинство покупок приходится на канун праздника – 47,4 млн оплат романтических презентов осуществляется именно 13 февраля.

Mastercard Love Index также обнаружил, что самой быстрорастущей категорией праздничных затрат стали рестораны – на них начали тратить на 102% больше за три года.

Европейцы в праздничное время наиболее охотно (35% от общего объема) оплачивают пребывание в отелях, и за последние три года эта статья расходов выросла на 50%.

Исследование Mastercard Love Index еще раз подтверждает, насколько в современном мире важны эмоции и впечатления, и это особенно актуально во время самого романтичного праздника года. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим картодержателям не только современные платежные решения, но и бесценные моменты вместе с любимыми и близкими – то, что не купишь за деньги, – отметила Наталья Байдала, директор по маркетингу Masterсard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом году “MasterCard Love Index” показал, что люди не любят покупать подарки на День святого Валентина в интернете. 90% покупателей по всему миру совершали покупки в канун дня святого Валентина лично, в физических магазинах, и только 6% приобретали подарки онлайн.

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