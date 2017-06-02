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Искусственный интеллект и Dark Web: как защитить покупки от мошенничества

02.06.2017 11:19

Крупнейший платежный процессор First Data объявил о запуске Fraud Detect — решения, созданного для предотвращения мошенничества для ритейлеров

Fraud Detect работает на базе искусственного интеллекта с машинным обучением, который обеспечивает кибербезопасность, отслеживает мошенническую активность и информацию из Dark Web. Fraud Detect предоставляет предпринимателям возможность оперативного выявления мошеннических операций в магазине, приложениях, мобильных устройствах и онлайн.

Решение доступно для предприятий любого масштаба и применимо к широкому кругу отраслей, включая розничную торговлю, рестораны и поставщиков услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на рынке платежного процессинга состоялась крупная сделка. First Data официально объявила о приобретении конкурирующего платежного процессора CardConnect за 750 млн долл.

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Рубрики: БезопасностьМирНовости

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