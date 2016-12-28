Кабинет министров сократил правление Укрэксимбанка

Сокращение количества членов правления снизит расходы на содержание аппарата

Кабинет министров на своем заседании принял решение сократить состав правления Укрэксимбанка с 11 до 8 членов.

Инициатива нацелена на снижение расходов на содержание аппарата, добавил министр.

Соответствующие изменения внесены Кабмином в устав Укрэксимбанка.

100% акций банка принадлежат государству. Состоянием на октябрь Укрэксимбанк занимал третье местро по размеру активов среди действующих банков в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинский банк начнет работать с электронными деньгами на блокчейн.

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По материалам finance.ua