Кабинет министров сократил правление Укрэксимбанка

Сокращение количества членов правления снизит расходы на содержание аппарата
Кабинет министров на своем заседании принял решение сократить состав правления Укрэксимбанка с 11 до 8 членов.
Инициатива нацелена на снижение расходов на содержание аппарата, добавил министр.
Соответствующие изменения внесены Кабмином в устав Укрэксимбанка.
100% акций банка принадлежат государству. Состоянием на октябрь Укрэксимбанк занимал третье местро по размеру активов среди действующих банков в Украине.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что украинский банк начнет работать с электронными деньгами на блокчейн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банкопад: в Украине могут исчезнуть еще несколько банков
По материалам finance.ua