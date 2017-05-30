Какие компании самые уязвимые к кибератакам — исследование

Компания Juniper Research провела исследование систем киберзащиты малого и среднего бизнеса

Компании малого и среднего бизнеса являются особенно уязвимыми к кибератакам. Такие результаты выявило исследование Juniper Research.

Исследование также показало, что в 2017 году малый и средний бизнес в среднем инвестирует лишь 4 тыс долларов в проекты по кибербезопасности и будет использовать более старое программное обеспечение.

Новый отчет Juniper Research под названием The Future of Cybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2020 продемонстрировал, что в течение следующих пяти лет кибератаки обойдутся бизнесу в 8 трлн долларов.

К 2020 году жертвами кражи персональных данных вследствие кибератак станут 2,8 млрд человек, несмотря на появление новых и инновационных решений в сфере кибербезопасности.

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Ранее сообщалось о том, что Microsoft приобретет компанию по кибербезопасности Hexadite. Американская компания Hexadite использует машинное обучение для расследования кибератак и уменьшения ущерба для бизнеса. Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, который находится в Израиле. Инвесторами Hexadite являются Hewlett Packard Ventures и венчурные компании TenEleven и YL Ventures. Стоимость сделки составит 100 млн долларов.

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По материалам thepaypers.com