Каким будет новый сайт НБУ – опубликована концепция ресурса

Новый портал Национального банка обещают представить к сентябрю 2017

Сегодня Национальный банк Украины презентовал концепцию своего будущего веб-сайта.

Заместитель Председателя НБУ Роман Борисенко отметил, что перевод общения в цифровой формат сегодня приобретает стратегическое значение.

Поэтому обновление сайта должно соответствовать ожиданиям пользователей. Чтобы добиться такого результата, к процессу привлечены эксперты, аналитики рынка и представители СМИ.

Концептуальные особенности нового сайта:

возможность быстрого и удобного доступа к любой необходимой информации

появление таких сервисов, как: «портал данных / аналитический хаб», «кабинеты банков»;

создание микросайтов, ориентированных на эффективное взаимодействие с отдельными целевыми аудиториями.

Кроме современного интерфейса и улучшенной навигации, дизайн обновленного сайта будет адаптивным. То есть его будет одинаково удобно просматривать как на экране компьютера, так и на смартфоне.

Из «Личного кабинета» пользователи смогут отправлять вопросы, обращения, записываться на посещение событий, формировать и хранить наборы данных, получать оперативные рассылки с заданной периодичностью. Сервис поиска позволит быстро находить финучреждение и получать справочную информацию о его финансовом состоянии.

Запуск нового Интернет-представительства центрального банка запланирован на сентябрь этого года.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

О том, что у Нацбанка наконец-то будет новый сайт стало известно в середине февраля. По результатам конкурса контракт на разработку нового веб-сайта Национального банка Украины заключен с ООО «Джая Диджитал». Работы финансируются Агентством США по международному развитию в рамках проекта «Международные партнерства ради финансовой стабильности» (IP-FSS).

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