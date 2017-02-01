Какой госбанк продадут первым — Минфин

Государство намерено снизить свою долю в банковском секторе страны

Следующим украинским банком, который будет приватизирован станет «Укргазбанк». Все технические аспекты его приватизации уже готовы, не хватает только покупателя.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

Он также добавил, что государство намерено снизить свою долю в банковском секторе страны.

Министерство финансов намерено провести приватизацию в среднесрочной перспективе. Будет ли госпакет акций банка продан полностью или частично — неизвестно, но оба варианта возможны с юридической точки зрения.

Приватизация «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», по словам чиновника, пока невозможна из-за необходимости изменения их системы корпоративного управления, а для этого нужен соответствующий закон, который должна принять Верховна Рада.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине откроют первый полностью арабский банк.

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По материалам unian.net