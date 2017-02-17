Киев превращается в центр развития стартапов

15 февраля в Киеве прошла публичная дискуссия «Город Стартапов: путь в клуб европейских стартап-столиц»

Киев постепенно движется к развитию стартап-экосистемы и воплощению концепции смарт-города. И хотя перед городом стоит немало вызовов, первые инициативы уже работают в этом направлении. К примеру, сервис электронных петиций, проект «Открытый бюджет города Киева», государственные закупки Prozorro.

Помочь киевской городской власти и активистам может опыт Амстердама — одной из самых успешных стартап-столиц в Европе. Об этом шла речь во время дискуссии, которая состоялась с участием Рубена Ньювенхауса — соучредителя инициативы StartupAmsterdam, соавтора книги «Город стартапов» и организатора Western NIS Enterprise Fund и Greencubator. Книга «Город стартапов» была переведена на украинский язык и впервые представлена в декабре во время Международного Конгресса Мэров.

В частности, Рубен Ньювенхаус отметил, что Киев имеет развитую экосистему стартапов, и не только в IT-сфере. Он также рассказал о том, что идея развития и поддержки стартапов базируется на пяти ключевых компонентах: нужно иметь доступ к талантам, финансам, капиталам, первым клиентам и возможность существовать в среде, где можно налаживать связи для работы. Все эти компоненты помогают создать здоровую экосистему стартапов и развиваться дальше городом, всей страной. Г-н Ньювенхаус убежден, что опыт Амстердама сработает и в Киеве.

Андрей Колодюк, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций подтвердил, что Киев уже развивается как крупный европейский IT-центр. Между Киевом и Амстердамом много общего: во-первых, люди, которые работают для развития города и владеют английским языком, что важно для сотрудничества между странами и городами. Во-вторых, наличие инвесторов, которых насчитывается 40 участников и 25 инвестиционных фондов. Благодаря предпринимательскому таланту людей и их квалифицированной работе Киев становится мощным центром развития IT-сектора, уверен Андрей Колодюк. Важно и то, что Киев является местом инвестиционной деятельности и IT-хабом всей Украины. В частности, существует огромное количество библиотек, развитие которых нужно поручить молодым людям, и превратить их в платформы для создания и реализации идей и проектов.

Однако становление города стартапов требует усилий не только от предпринимателей. Значительную роль играет образование. Ирина Озимок, руководитель Программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund, отметила инициативы, которые уже сейчас помогают школьникам и студентам развивать предпринимательский дух и инновационное мышление. Фонд Western NIS Enterprise Fund внедряет различные альтернативные проекты. Например, Украинская Академия Лидерства. Здесь студенты занимаются волонтерской деятельностью, которая частично связана с бизнес-элементами. Таким образом они учатся мыслить как предприниматели и понимают процесс развития стартапов. «Украинцы должны развивать предпринимательский дух еще в школе и в университетах. Поэтому мы с удовольствием поддержали идею издания книги «Город стартапов» на украинском языке, чтобы наша молодежь понимала, как стартапы могут стать драйвером развития экономики городов», — отметила Ирина Озимок.

Важную роль играет и поддержка городских властей. В дискуссии принял участие Юрий Назаров, начальник управления информационно-коммуникационных технологий и координатор инициативы Kyiv Smart City. Он прокомментировал усилия, которые киевская власть прилагает для поддержки инновационных решений для города. «Киевская городская власть создала платформу Kyiv Smart City Hub. Каждый инноватор может прийти и предложить удобные сервисы для граждан. Если идея интересная, то город берет на себя обязательства ее реализовать. Уже созданы такие программы как «Поликлиника без очередей», проект «Open World» (приложение для незрячих людей) и «Умные дороги». Киевская городская власть способствует тому, чтобы стартап стал бизнесом», — отметил Юрий Назаров.

Городские власти и секторы стартапов должны работать вместе, чтобы развивать местную экосистему. Но для этого городские власти должны начать мыслить как стартап — это и будет предпосылкой для внедрения действенных изменений в политике. И все что нужно — это предпринимательство и воля работать со всеми заинтересованными сторонами в городе.

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