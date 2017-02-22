Киевская бизнес-школа принимает оплату банковскими картами через QR-код

Бизнес-школа Profi планирует в скором времени полностью перейти на #cashless

“Мы проводим несколько десятков тренингов в сезон (5-6 мес), а это около 500 участников. Оплата тренингов происходит на месте перед началом мероприятия. Это создает ненужные сложности: долго, нет сдачи, стопка наличных, и, в последнее время популярное, — участники хотят оплачивать банковскими картами. Мы не магазин с постоянным потоком и у нас нет необходимости покупать и обслуживать платежный терминал. А потребность оплаты картой у людей проявляется все чаще. И я, кажется, нашла решение — это система tachcard, которую мы опробовали на последнем мероприятии”, — говорит руководитель школы Ульяна Куликова.

Tachcard — украинский проект, цель которого — простой взаиморасчет при помощи смартфона. Приложения для iOS и Android доступны для скачивания с декабря прошлого года. По сути, это мобильный кошелек, в который можно добавить банковские карты и электронные деньги, чтобы переводить средства между ними или другим пользователям прямо со смартфона.

Уникальность проекта в возможностях для бизнеса. Продавец создает QR-код для приема оплат, привязывает его к расчетному счету или банковской карте. Далее размещает его в торговой точке. Пользователь tachcard может оплатить любой картой, считав QR-код приложением со смартфона. Терминал не нужен. Комиссия — более, чем комфортная.

“В этот раз мы решили попробовать на кофе. Параллельно с традиционным способом оплаты, участникам предлагалось оплатить банковской картой с помощью tachcard. Да, установить приложение в первый раз и привязать к нему банковскую карту — это процесс хоть и быстрый, но, все же, не мгновенный. Зато это единственное и, самое главное, единоразовое неудобство. Далее вы просто считываете код, выбираете карту для списания и нажимаете ок. Расчет совершен”, — рассказывает Дмитрий Однокоз, тренер бизнес-школы Profi, маркетинг-директор tachcard.

“Казалось бы, зачем изобретать велосипед, если есть Приват24? Не соглашусь. tachcard позволяет принимать платежи с карт любого украинского банка и, даже, webmoney. При этом с комиссией гораздо более выгодной, чем, скажем, терминал. Рада, что мы попробовали, уверена, количество пользователей будет расти, а, значит, количество транзакций через tachcard — тоже. Мы будем размещать такой QR-код на упаковках с нашим кофе, чтоб клиенты могли совершать повторные заказы с минимальными усилиями: сканируешь код приложением tachcard, указываешь количество, выбираешь адрес доставки, карту для оплаты и все — заказ совершен и оплачен. Думаю, постоянным клиентам понравится”, — говорит Кристина Стецька, руководитель Profi Coffee.

Бизнес-школа Profi стала первым представителем малого бизнеса, кто опробовал на себе решение tachcard. Оптимистические отзывы говорят о положительной перспективе проекта особенно как решения для малого бизнеса. Отсутствие затрат на оборудование, выгодные комиссии и практически бесплатная возможность приема оплат любыми картами — вот то, что дает tachcard неоспоримые преимущества по сравнению с другими платежными решениями.