«Киевстар» займется денежными переводами

Проект будет запущен в следующем году

Оператор мобильной связи «Киевстар» намерен в следующем году запустить блок финансовых услуг, который будет включать перевод средств и платежи в пользу третьих лиц. Проект будет осуществлен совместно с предприятием ООО «Стармани».

В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что банками-эмитентами электронных денег в рамках проекта будут государственный Укргазбанк и Правэкс-Банк. Банки были отобраны на основе конкурса.

Сейчас компания проводит конкурсный отбор платежной системы для участия в проекте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua