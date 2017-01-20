Количество утечек данных в США достигло исторического максимума

В 2016 году показатель вырос на 40%

Количество зафиксированных утечек данных в США в 2016 году достигло исторического максимума — 1,093. Показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовали компании Identity Theft Resource Center (ITRC) и CyberScout в отчете по результатам недавно проведенного исследования.

На сектор финансовых услуг пришлось 52 утечки, что составляет всего 4,8%. Эта сфера пострадала меньше других, среди которых бизнес, здравоохранение, образование, государственный и военный сектор.

За последние 8 лет хакерство, скимминг и фишинг стали основными причинами утечки данных. На эти виды мошенничества приходится 55,5% всех инцидентов утечки данных.

Также, причинами утечки данных были утечки информации через e-mail и интернет (9,2%) и ошибки сотрудников (8,7%). За исключением хакерства, все другие категории отобразили снижение по сравнению с 2015 годом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы самые популярные пароли 2016 года.

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По материалам finextra.com