Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка

23.12.2016 12:07

В ситуации с ПриватБанком Коломойский обвиняет НБУ

Коломойский ПриватБанк

Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка. Фото: politrada.com

Один из бывших крупнейших бенефициаров ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал недавнюю национализацию финучреждения в письменном комментарии.

Об этом сообщается на сайте TCH.ua

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Он также заявил, что то, что случилось с ПриватБанком — это результат произвола Национального банка Украины.

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Коломойский добавил, что на самом деле целью НБУ было «дожать» финучреждение.

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Он подчеркнул, что в ходе всех переговоров ПриватБанк отстаивал интересы своих клиентов «до последнего».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снял ограничения на все услуги.

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По материалам tsn.ua

Рубрики: БанкиНовостиПриватБанкУкраина

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