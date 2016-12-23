Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка

В ситуации с ПриватБанком Коломойский обвиняет НБУ

Один из бывших крупнейших бенефициаров ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал недавнюю национализацию финучреждения в письменном комментарии.

Об этом сообщается на сайте TCH.ua

Он также заявил, что то, что случилось с ПриватБанком — это результат произвола Национального банка Украины.

Коломойский добавил, что на самом деле целью НБУ было «дожать» финучреждение.

Он подчеркнул, что в ходе всех переговоров ПриватБанк отстаивал интересы своих клиентов «до последнего».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снял ограничения на все услуги.

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По материалам tsn.ua