Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка

В ситуации с ПриватБанком Коломойский обвиняет НБУ
Один из бывших крупнейших бенефициаров ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал недавнюю национализацию финучреждения в письменном комментарии.
Об этом сообщается на сайте TCH.ua
Он также заявил, что то, что случилось с ПриватБанком — это результат произвола Национального банка Украины.
Коломойский добавил, что на самом деле целью НБУ было «дожать» финучреждение.
Он подчеркнул, что в ходе всех переговоров ПриватБанк отстаивал интересы своих клиентов «до последнего».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк снял ограничения на все услуги.
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По материалам tsn.ua