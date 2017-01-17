Компания Bitsane LP анонсировала публичный запуск API

Ранее Bitsane запустила наиболее технологичную платформу в индустрии на сегодняшний день

Компания BITSANE LP сегодня анонсировала публичный запуск API — нового сервиса, который предоставляет разработчикам автоматический доступ к торговле криптовалютами на платформе Bitsane.com.

Платформа позволяет создавать различные приложения для криптовалют, такие как трейд-боты, торговые станции, а также другие связанные с криптовалютами проекты.

Чтобы ознакомиться с документацией, перейдите на страницу «API Documentation».

Напомним, что молодая на рынке платформа запустилась в четвертом квартале 2016 года и стремительно набирает популярность.

Контактная информация:

BITSANE LP

Office 29, Clifton House,

Fitzwilliam Street Lower Dublin 2,

Republic of Ireland

E-mail: support@bitsane.com