Компания Bitsane LP анонсировала публичный запуск API

Ранее Bitsane запустила наиболее технологичную платформу в индустрии на сегодняшний день
Компания BITSANE LP сегодня анонсировала публичный запуск API — нового сервиса, который предоставляет разработчикам автоматический доступ к торговле криптовалютами на платформе Bitsane.com.
Платформа позволяет создавать различные приложения для криптовалют, такие как трейд-боты, торговые станции, а также другие связанные с криптовалютами проекты.
Чтобы ознакомиться с документацией, перейдите на страницу «API Documentation».
Напомним, что молодая на рынке платформа запустилась в четвертом квартале 2016 года и стремительно набирает популярность.
Контактная информация:
BITSANE LP
Office 29, Clifton House,
Fitzwilliam Street Lower Dublin 2,
Republic of Ireland
E-mail: support@bitsane.com