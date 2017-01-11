Кому НБУ передает данные банкиров-преступников

11.01.2017 12:33

НБУ помогает расследовать преступления в банковской сфере

преступления в банковской сфере

НБУ помогает правоохранителям расскрывать преступления в банковской сфере Фото: dietdetective.com

Национальный банк Украины в декабре 2016 года 15 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Кому НБУ предоставлял данные:

  • Генеральной прокуратуре — 6 раз;
  • Национальной полиции Украины — 6 раз;
  • НАБУ — 2 раза;
  • ДФС — 1 раз.

Всего за 12 месяцев 2016 НБУ 155 раз открывал правоохранительными органами доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В марте 2015 года парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных , если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина

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