Кредитование малого и среднего бизнеса возобновят

Немецко-Украинский фонд (НУФ) возобновляет активную работу по кредитованию малого и среднего бизнеса

На прошлой неделе Фонд подписал с Ощадбанком Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает предоставление банку дешевых финансовых ресурсов для кредитования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса.

В НБУ считают, что предоставление государственному банку статуса партнера Фонда открывает возможности для оживления кредитования банком украинских предпринимателей за счет средств НУФ, предоставляемых Германией через KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — немецкий государственный банк).

Также в НБУ ожидают, что вскоре такие программы будут подписаны с другими банками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что помимо кредитов Малый и средний бизнес нуждается в более быстрых платежах. Ведь для мелких компаний просроченные и задержанные денежные потоки могут существенно повлиять на их успех.

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