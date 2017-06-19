Криптовалюты могут вызвать масштабный финансовый кризис — Центробанк Германии

Йенс Вайдманн предупредил о разрушительном потенциале таких криптовалют, как биткоин

Йенс Вайдманн, немецкий экономист и президент Центробанка Германии, предупредил, что криптовалюты, такие как биткоин, имеют разрушительный потенциал. В частности, цифровые валюты могут вызвать очередной финансовый кризис, который может стать еще более разрушительным, чем все предыдущие. Об этом он заявил, выступая во Франкфурте.

Вайдманн отметил, что вскоре Центробанки создадут собственные цифровые валюты, что обеспечит уверенность населения в таких валютах и может привести к массовому изъятию вкладов из банков.

Основным аргументом Вайдмана стала идея о том, что благодаря собственным валютам Центробанков населению станет намного проще изъять свои вклады из банков: им даже не придется посещать банковские отделения — все необходимые операции можно будет совершить онлайн или с помощью мобильного кошелька.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр».

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По материалам indianhiddengems.com