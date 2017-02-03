Кризис доверия: клиенты зря полагаются на банки

Исследование выявило значительное несоответствие между взглядами клиентов и банкиров на уровень безопасности предоставляемых финансовых услуг

Исследование компании Capgemini выявило значительное несоответствие между взглядами клиентов и банкиров на уровень безопасности предоставляемых финансовых услуг.

В исследовании приняли участие 7,6 тыс банковских клиентов и более 180 сотрудников высшего звена в сфере конфиденциальности персональных данных и безопасности в банках и страховых компаниях из восьми стран.

Исследование выявило следующее: 83% клиентов доверяют системам кибербезопасности банков и страховых компаний, в то время как лишь 21% банковских сотрудников высшего звена полностью уверены в возможности финучреждений выявить и защититься от кибератаки.

В то же время, для 65% потребителей уровень защиты персональных данных и безопасности является решающим фактором при выборе банка. 75% респондентов утверждают, что сменили бы банк, в котором обслуживаются, в случае утечки данных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что тернопольские кибермошенники ограбили банки на 1 млн гривен.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: 10 интересных фактов о кибербезопасности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эра кибермошенничества: 6 тенденций развития киберугроз

По материалам finextra.com