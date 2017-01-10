Купить авто онлайн: Hyundai запустила новый сервис

Hyundai запустила веб-сайт, с помощью которого весь процесс покупки автомобиля можно провести онлайн

Производитель автомобилей Hyundai запустил веб-сайт «Click to Buy», на котором можно приобрести авто с компьютера или смартфона. Согласно пресс-релизу компании, Hyundai стала первой компанией, которая предоставила своим клиентам возможность провести весь процесс покупки авто онлайн.

Пока что сайт доступен только для потребителей в Великобритании. На новом сайте, который также подходит для пользователей мобильных телефонов, можно обменять старую машину на деньги, выбрать новую машину, решить все финансовые вопросы покупки и заплатить депозит. Когда процесс покупки завершен, клиент может обменять свою старую машину на новую. Или, в случае, если оплата происходит наличкой, новая машина будет доставлена покупателю на дом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mercedes будет продавать автомобили онлайн.

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По материалам ecommercenews.eu