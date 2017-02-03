Курс биткоина снова достиг заветной отметки

Курс криптовалюты уже несколько дней находится выше отметки в 1 тыс долларов

Сегодня, 3 февраля, курс биткоина снова превысил заветную отметку в 1,000 долларов, согласно данным CoinDesk BPI.

На момент публикации за один BTC давали 1,004 доллара.

Биткоину не удавалось превысить эту отметку с 6 января 2017 года, после того как курс криптовалюты опустился ниже 900 долларов.

До этого, в конце 2016 года и начале 2017 года показатель достигал 1,130 долларов.

Мнения экспертов на счет того, удастся ли криптовалюте и далее сохранить такие высокие позиции, разделились.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайские биржи ввели комиссию за транзакции с биткоином.

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По материалам coindesk.com