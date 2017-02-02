Курс на безналичное общество: какие изменения ждут Индию

Индийское правительство намерено радикально сократить использование налички в стране
Правительство Индии представило ряд инициатив, нацеленых на популяризацию цифровых и мобильных платежей и развитие безналичного общества среди потребителей и бизнеса. В планах чиновников также поспособствовать установлению более 1 млн POS-терминалов в стране к марту 2017 года, а к сентябрю 2017 года их количество вырастет еще на 1 млн устройств.
Такие планы являются частью бюджета Индии на 2017-18 год и были анонсированы министром финансов страны во время презентации бюджета 1 февраля.
В ближайшие два года в планах правительства Индии:
— запуск платежной системы Aadhaar Pay
— дальнейшее продвижение мобильного приложения BHIM, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников
— достижение отметки в 25 млрд цифровых транзакций
— лимит на транзакции с наличкой, объем которых превышает 300 тыс рупий (4,450 тыс долларов)
— реформа финансирования политических партий, согласно которой партии смогут принимать взносы наличкой на сумму не более 2 тыс рупий (30 долларов)
В январе в Индии объявили о планах избавиться не только от наличных, но и от пластиковых платежных инструментов к 2020 году.
В правительстве страны уверены, что вместо банковских карт, купюр и мобильных телефонов граждане будут рассчитываться с помощью собственных отпечатков пальцев.
Уже сегодня в Индии работает мобильное приложение BHIM, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников. Правительство планирует объединить его с национальным хранилищем биометрических данных Aadhaar. Когда это произойдет индийцы смогут оплачивать покупки одним прикосновением.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что безналичные платежи в Украине бьют рекорды.
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По материалам nfcworld.com