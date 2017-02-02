Курс на безналичное общество: какие изменения ждут Индию

Индийское правительство намерено радикально сократить использование налички в стране

Правительство Индии представило ряд инициатив, нацеленых на популяризацию цифровых и мобильных платежей и развитие безналичного общества среди потребителей и бизнеса. В планах чиновников также поспособствовать установлению более 1 млн POS-терминалов в стране к марту 2017 года, а к сентябрю 2017 года их количество вырастет еще на 1 млн устройств.

Такие планы являются частью бюджета Индии на 2017-18 год и были анонсированы министром финансов страны во время презентации бюджета 1 февраля.

В ближайшие два года в планах правительства Индии:

— запуск платежной системы Aadhaar Pay

— дальнейшее продвижение мобильного приложения BHIM, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников

— достижение отметки в 25 млрд цифровых транзакций

— лимит на транзакции с наличкой, объем которых превышает 300 тыс рупий (4,450 тыс долларов)

— реформа финансирования политических партий, согласно которой партии смогут принимать взносы наличкой на сумму не более 2 тыс рупий (30 долларов)

В январе в Индии объявили о планах избавиться не только от наличных, но и от пластиковых платежных инструментов к 2020 году.

В правительстве страны уверены, что вместо банковских карт, купюр и мобильных телефонов граждане будут рассчитываться с помощью собственных отпечатков пальцев.

Уже сегодня в Индии работает мобильное приложение BHIM, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников. Правительство планирует объединить его с национальным хранилищем биометрических данных Aadhaar. Когда это произойдет индийцы смогут оплачивать покупки одним прикосновением.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что безналичные платежи в Украине бьют рекорды.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Cashless в Индии



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичная оплата в общественном транспорте: опыт Латвии

По материалам nfcworld.com