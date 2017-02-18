Массовое внедрение блокчейна уже не за горами — глава Сбербанка

Герман Греф поделился позитивным прогнозом о применении технологии блокчейн банками и другими участниками рынка

Глава крупнейшего банка России Герман Греф поделился своим позитивным прогнозом касательно дальнейшего развития технологии блокчейн.

Так, вчера, 17 февраля, в ходе своего выступления глава Сбербанка высказал мнение о том, что использование технологии распределенного реестра банками и другими участниками рынка станет массовым уже через 2-2,5 года.

Согласно сообщениям, Сбербанк исследует возможности применения технологии в рамках рабочей группы во главе с членами правительства.

Напомним, в августе Сбербанк стал участником российского блокчейн-консорциума во главе с Центробанком страны.

Герман Греф высказался о блокчейне и биткоине в позитивном ключе еще в декабре 2013 года. Тогда он заявил, что технология является не только очень перспективной, но и что мировым регуляторам не следует ограничивать ее массовое внедрение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Индии создадут собственный блокчейн-консорциум.

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По материалам coindesk.com