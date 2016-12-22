Мгновенные платежи: в Венгрии запустят новый платежный сервис

22.12.2016 11:02

В стране запустят сервис мгновенных платежей по номеру мобильного телефона

Платежи по номеру мобильного телефона

Мгновенные платежи: в Венгрии запустят новый платежный сервис. Фото: postdekho.com

Предложение Центробанка Венгрии по запуску сервиса мгновенных платежей, которое позволит отправлять платежи за несколько секунд, используя только номера мобильных телефонов, было одобрено Советом по финансовой стабильности страны.

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В итоге система обеспечит потребителям возможность совершать платежи, используя более дешевые сервисы, усовершенствует потребительский опыт, улучшить финансовую ситуацию компаний, сделает систему финансового посредничества более конкурентоспособной, а также снизит социальные издержки на платежи, таким образом, способствуя экономическому росту и конкурентоспособности.

Через сервис можно будет отправлять платежи до 10 млн венгерских форинтов (33,599 долларов). Сервис соответствует стандартам SEPA и Европейской платежной директивы (PSD2).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ЦБ Венгрии предупреждает об опасности использования криптовалют.

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По материалам nfcworld.com

Рубрики: ЕвропаМобильные платежиНовости

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