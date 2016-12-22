Мгновенные платежи: в Венгрии запустят новый платежный сервис

В стране запустят сервис мгновенных платежей по номеру мобильного телефона

Предложение Центробанка Венгрии по запуску сервиса мгновенных платежей, которое позволит отправлять платежи за несколько секунд, используя только номера мобильных телефонов, было одобрено Советом по финансовой стабильности страны.

В итоге система обеспечит потребителям возможность совершать платежи, используя более дешевые сервисы, усовершенствует потребительский опыт, улучшить финансовую ситуацию компаний, сделает систему финансового посредничества более конкурентоспособной, а также снизит социальные издержки на платежи, таким образом, способствуя экономическому росту и конкурентоспособности.

Через сервис можно будет отправлять платежи до 10 млн венгерских форинтов (33,599 долларов). Сервис соответствует стандартам SEPA и Европейской платежной директивы (PSD2).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ЦБ Венгрии предупреждает об опасности использования криптовалют.

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По материалам nfcworld.com