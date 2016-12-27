Миллиарды банков-банкротов продадут на аукционе — инфографика

Фонд гарантирования анонсировал продажу активов неплатежеспособных банков на общую сумму 2,25 млрд грн

В течение текущей недели запланирована продажа активов 39 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,25 млрд грн. Из них 1,63 млрд грн планируется получить от реализации прав требования по кредитам, 619,38 млн грн — от продажи основных средств ликвидируемых банков, и 320 тыс грн — от реализации прочих активов (монеты, слитки, иконы и т.д. ). Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 590 тыс грн.

Подробную информацию о запланированных аукционах по продаже активов неплатежеспособных банков и результаты торгов можно найти на официальном сайте и информационном портале Фонда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Украине могут исчезнуть еще несколько банков. Государство называет банковскую люстрацию необходимым элементом реабилитации финансового сектора страны.

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