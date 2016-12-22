Мошенники получили 43 года тюрьмы за подрыв банкоматов

В Европе количество случаев подрыва денежных автоматов увеличилось на 80%

Четыре мошенника, которые подрывали и грабили банкоматы по всему Лондону и Графствах Великобритании, получили более 43 лет тюрьмы на всех. За время своей деятельности им удалось украсть около 120 тыс фунтов стерлингов.

Они подрывали банкоматы, закачивая в них горючий газ, а затем поджигая их.

Ранее в Шотландии орудовала банда мошенников, которые подрывали банкоматы с помощью смеси кислорода и ацетилена. Они также были приговорены к 11-13 годам лишения свободы каждый.

Значительный рост мошенничества с банкоматами в Европе был зафиксирован в первой половине 2016 года. Тогда количество таких преступлений выросло на 28%. В этот период было совершено 10,8 тыс случаев краж денег с денежных автоматов.

В первой половине 2016 года в Европе было зафиксировано 492 случая взрыва банкоматов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений выросло на 80%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что скимминг нового поколения пришел в Украину.

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По материалам banks.eu