Еще один производитель смартфонов работает над мобильным кошельком

Компания LG зарегистрировала торговую марку LG Wallet в США и Южной Корее

LG Wallet зарегистрирован как «компьютерное программное обеспечение, а именно электронная финансовая платформа, которая предусматривает различные виды платежных и долговых операций на интегрированном мобильном устройстве».

Описание и название торговой марки дает понять, что это будет какое-то новое мобильное платежное решение. В заявке на регистрацию товарного знака упоминается поддержка карт лояльности и купонов. Поэтому, предположительно, LG Wallet будет иметь более широкий функционал, чем просто хранение данных банковских карт.

Компания LG начала работать над созданием платежного сервиса еще в 2015 году. Тогда стало известно, что он будет называться LG Pay. Ходили слухи, что сервис будет реализован в виде карты , которая хранила бы информацию всех кредиток пользователя. Такое решение может казаться неактуальным на фоне популяризации смартфонов с NFC и смарт-часов. Однако сообщалось, что он будет оборудован интегральной микросхемой (IC), которая сделала бы его надежнее и безопаснее конкурирующих сервисов.

Слухи и обсуждения LG Pay утихли, но после регистрации торговой марки LG Wallet пользователи ожидают от компании новых подробностей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежная система Apple Pay может заработать в Украине через год. Об этом заявил глава электронного бизнеса «Альфа-Банк Украина», Максим Патрин, ссылаясь на анонимный источник в одной из платежных систем, которая работает на украинском рынке.

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