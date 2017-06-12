На следующей неделе в Киеве пройдет конференция Payments 2020

15 июня 2017 года в Киеве пройдёт Международная конференция «Payments 2020: цифровая трансформация платежей». Генеральным спонсором мероприятия выступит Mastercard

В конференции примут участие представители Mastercard в Украине — Сергей Францишко, Игорь Березанский, Алексей Шараевский, Анита Спирина. Эксперты расскажут о перспективных направлениях развития онлайн-коммерции и программах лояльности.

В обсуждении вопросов развития украинского платёжного рынка в свете нового регуляторного режима в Европе примут участие Наталья Лапко (Национальный банк Украины), а также Александр Карпов (Ассоциация ЕМА).

Иван Истомин, (PayForce), выступит модератором круглого стола, посвящённого практике и перспективам развития цифровых мобильных кошельков, возможностям, которые они открывают для розничного бизнеса банков.

Возможности QR-кода как будущего платежей представит Егор Аветисов (ПриватБанк). О практических кейсах реализации FinTech-решений расскажет Анастасия Шевченко. Сергей Скабелкин (FinTech Cluster) поделится взглядами, как технологии виртуальной и дополненной реальности скажутся на развитии банковского бизнеса.

Опытом создания открытого API в банке поделится Олег Клименко (ОТП Банк).

Как на практике обеспечить безопасность платежей в интернете расскажет Инна Тютюн (Укргазбанк).

Как в Украине растёт безналичная экономика и развивается национальная платежная система «ПРОСТІР» расскажут представители НБУ — Юлия Лях, руководитель проектов и программ управления стратегии и реформирования банковской системы, и Ольга Васылева, заместитель директора департамента платежных систем.

Также в фокусе конференции: электронная коммерция и её безопасность, идентификация, Bank ID, Mobile ID, платёжные карты сегодня и завтра, омниканальность в коммуникациях с клиентом, программы лояльности и ритейл, Blockchain – существующие проекты и перспективы.

Предварительная программа конференции (с подтверждёнными докладчиками).

РЕГИСТРАЦИЯ

Генеральным спонсором конференции выступает международная платёжная система MasterCard, главным спонсором – компания Tieto, спонсорами — компания «Карточные технологии и системы» и предприятие «Пластик Карта».

Медиа-партнёр конеренции — PaySpace Magazine.

Оранизаторы конференции — компания BUSINESS-FORMAT и журнал «ФУЭТЕ».

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