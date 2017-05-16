Отобраны лучшие украинские монеты 2016 года

Нацбанк сообщил о завершении первого этапа конкурса «Лучшая монета года Украины»

Во время всеукраинского голосования были определены по три монеты в каждой из номинаций — «Лучшая монета года», «Уникальное идейное решение», «Лучшее художественное решение». В голосовании приняли участие более 6 тысяч человек.

Наибольшее количество голосов набрали такие монеты:

─ в номинации «Лучшая монета года»:

«Ко дню Святого Николая» (нейзильбер, номинал 5 грн, авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук) — 12,12%;

«Петриковская роспись» (нейзильбер, номинал 5 грн, автор эскизов — Наталья Фандикова) — 10,59%;

«Щедрик» (серебро, номинал 20 грн, авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук) — 9,44%;

─ в номинации «Уникальное идейное решение»:

«Украина начинается с тебя» (нейзильбер, номинал 5 грн, авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук) — 0,53%;

«Ко дню Святого Николая» — 7,15%;

«Древний Вышгород» (нейзильбер, номинал 5 грн, автор эскизов — Святослав Иваненко) — 6,95%;

─ в номинации «Лучшее художественное решение»:

«Петриковская роспись» — 16,29%;

«Ко дню Святого Николая» — 10,81%;

«Древний Вышгород» — 8,53%.

Также активно голосовали за монеты «Башмачок настоящий» (серебро, нейзильбер), «Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа» (серебро, нейзильбер) и «100 лет пожарному автомобилю Украины»(нейзильбер), но, по условиям конкурса, ко второму этапу они не перейдут.

В скором времени состоится второй этап конкурса, в ходе которого члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят монету-победителя в каждой из номинаций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ выпустил монету к Евровидению-2017. Памятная монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — 40 тыс штук. НБУ будет реализовывать монету по цене 46 грн.

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