Нацбанк проведет диагностику 37 банков

НБУ начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала банков, которые еще не прошли эту процедуру

Сегодня, 13 февраля 2017 года, Национальный банк Украины начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Из ТОП-60 банков, уже прошедших диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме.

Четыре банка – «Хрещатик», Фидобанк, Платинум Банк и Фортуна-банк – за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными.

НБУ уже опубликовал результаты по банкам, уже прошедшим диагностику:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки в Украине закрыли еще больше отделений.

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