Нацбанк проведет ребрендинг до конца года

Ребрендинг будет включать смену логотипа и фирменного стиля

Национальный банк Украины, при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и Ekonomika communications hub, приступил к работе над проектом по ребрендингу.

Об этом рассказала начальник управления информации и общественных коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко, сообщается на сайте регулятора.

По словам Бондаренко, обновленная визуализация бренда будет логически связана с другим не менее важным проектом центрального банка — новым веб-сайтом, который будет запущен уже осенью.

Ребрендинг будет включать смену логотипа и фирменного стиля НБУ. Реализация данного проекта даст возможность разработать новый фирменный стиль (брендбук), который не будет отставать от современных тенденций корпоративного дизайна.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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