Нацбанк угрожает Сбербанку санкциями

Национальный банк готов инициировать санкции к российскому Сбербанку

Национальный банк отреагировал на информацию о готовности Сбербанка (Российская Федерация) осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных ДНР и ЛНР, которая распространяется в СМИ, угрожая российскому банку санкциями.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В соответствии со статьей 5 закона Украины «О санкциях», решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБОУ и вводятся в действие указом Президента Украины.

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Ранее сообщалось о том, какая доля депозитов украинцев находится в банках с российским госкапиталом.

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