Нацбанк выполнил одно из требований МВФ

Регулятор завершил диагностическое обследование связанных с банками лиц

В 2016 году Национальный банк Украины (НБУ) завершил диагностическое обследование связанных с банками лиц, что было среди требований Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в 2016 году регулятор продиагностировал 81 банк, еще 18 финучреждений прошли диагностику в 2015 году.

Диагностика выявила превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами в 44 банках, четыре из которых были выведены с рынка в начале 2017 года. Еще четыре финучреждения привели норматив в соответствие требованиям НБУ.

В НБУ отмечают, что на конец прошлого согласовали трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц в восьми банковских учреждениях.

На рассмотрении находятся 15 планов-мероприятий, которые предоставлены банками второй и третьей двадцатки.

В 2017 году ожидается получение последних 13 графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих трех лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал системно важные банки.

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