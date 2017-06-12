Денежная масса в мае незначительно снизилась

Денежная масса в мае снизилась на 0,1% — до 1 трлн 88,68 млрд грн, а денежная база – на 0,03%, до 368,25 млрд грн.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Согласно данным Нацбанка, наличные средства в обращении вне банков увеличились в мае на 0,9% — до 301,23 млрд грн.

Гривневые депозиты бизнеса выросли в мае на 0,1% — до 228,79 млрд грн, несмотря на то, что на май приходится квартальная уплата налогов. Остатки средств на гривневых депозитных счетах домашних хозяйств после существенного роста в апреле (на 4,2%) в мае сократились на 0,3% — до 209,6 млрд грн.

Валютные депозиты в долларовом эквиваленте снизились на 0,1% — до $13,23 млрд.

Кредитный портфель банков по итогам мая сократился на 0,5% — до 955,787 млрд грн, сообщают в НБУ.

Остатки по гривневым кредитам корпоративному сектору снизились на 0,5% — до 426,76 млрд грн, тогда как задолженность домашних хозяйств возросла на 1,7% — до 80,1 млрд грн.

По итогам мая стоимость гривневых кредитов бизнесу уменьшилась на 0,3 п. п., а с начала года — на 2,7 п. п. — до 14,1% годовых. В то же время продолжала снижаться и стоимость банковских депозитных продуктов для населения: по итогам мая процентная ставка по гривневым вкладам населения уменьшилась на 0,6 п. п. — до 12,2% годовых, а в иностранной валюте — на 0,3 п. п., до 3,4% годовых.

В целом с начала года денежная масса сократилась на 1,3%, денежная база – на 3,5%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные. Так 32% респондентов, которые приняли участие в исследовании, сообщили, что регулярно совершают карточные платежи в магазинах, на заправках и в других торговых точках, 26% — в интернете, а 19% — оплачивают товары и услуги картами чаще, чем раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений