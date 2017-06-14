В ЕС тарифы на доставку интернет-заказов будут сравнивать онлайн

В ЕС собираются стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции

Европейская комиссия объявила о планах создания веб-сайта для отображения тарифов на трансграничную доставку, которые предлагают логистические компании региона. Такие планы входят в общую концепцию ЕС по развитию электронной коммерции в регионе.

Если план будет одобрен Советом ЕС и Европейским парламентом, ведомства запустят новый веб-сайт, который облегчит потребителям и компаниям процедуру сравнения стоимости трансграничной доставки. Эта инициатива сделает сервисы доставки более прозрачными и контролируемыми.

В настоящее время 44% европейцев покупают онлайн в своей стране. И только 15% заказывают товары в интернет-магазинах других стран-членов ЕС. В основном это связано с высокой стоимостью доставки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, как интернет-магазину выбрать службу доставки. Об этом рассказали Эксперты логистического рынка Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — E-commerce Западной Европы в деталях — спецпроект PaySpace Magazine