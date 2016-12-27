Названа еще одна страна для Android Pay в 2017 году

Android Pay продолжает расширяться
Мобильный платежный сервис Android Pay запустится в России в следующем году. 87% российских пользователей используют смартфоны на базе Android. Запуск сервиса на российском рынке готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф Банк:
Напомним, в России уже работают Apple Pay и Samsung Pay.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Google запустил Android Pay еще в одной стране.
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По материалам plusworld.ru