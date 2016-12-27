Названа еще одна страна для Android Pay в 2017 году

Android Pay продолжает расширяться

Мобильный платежный сервис Android Pay запустится в России в следующем году. 87% российских пользователей используют смартфоны на базе Android. Запуск сервиса на российском рынке готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф Банк:

Напомним, в России уже работают Apple Pay и Samsung Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google запустил Android Pay еще в одной стране.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как оплачивать с помощью Android Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платежный сервис Android Pay подбирается ближе к Украине

По материалам plusworld.ru