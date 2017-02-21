Названы банки, которые ничего не должны Фонду гарантирования

13 банков Украины уже погасили требования Фонда

13 банков Украины ничего не должны Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом заявил директор-распорядитель ФГВФЛ Андрей Оленчик в ходе форума III LEGAL BANKING FORUM.

В число таких банков входят Прайм-банк, Грин Банк, УББ, ВБР, банк «Премиум», Кредитпромбанк, «ТК Кредит», «Софийский» и Смартбанк.

Балансовая стоимость активов 13 банков составляет 18,7 млрд грн, оценочная – 7,7 млрд грн.

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Ранее сообщалось о том, что Украина попала в топ-10 стран по уровню риска в банковской системе.

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По материалам finclub.net