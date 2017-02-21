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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Названы банки, которые ничего не должны Фонду гарантирования

21.02.2017 14:08

13 банков Украины уже погасили требования Фонда

Банки Фонд гарантирования

Названы банки, которые ничего не должны Фонду гарантирования. Фото: roastbrief.com.mx

13 банков Украины ничего не должны Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом заявил директор-распорядитель ФГВФЛ Андрей Оленчик в ходе форума III LEGAL BANKING FORUM.

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В число таких банков входят Прайм-банк, Грин Банк, УББ, ВБР, банк «Премиум», Кредитпромбанк, «ТК Кредит», «Софийский» и Смартбанк.

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Балансовая стоимость активов 13 банков составляет 18,7 млрд грн, оценочная – 7,7 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина попала в топ-10 стран по уровню риска в банковской системе.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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