НБУ назвал лучшие монеты Украины

Звание было присвоено трем памятным монетам

По результам заключительного этапа ежегодного конкурса «Лучшая монета года Украины» среди монет, которые официально введены в обращение Национальным банком Украины с 1 января до 31 декабря 2016 года, победа присуждена таким памятным монетам:

— в номинации «Лучшая монета года» — «Щедрик» (серебро, номинал 20 грн) — авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко;

— в номинации «Уникальное идейное решение» — «Украина начинается с тебя» (нейзильбер, номинал 5 грн) — авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор — Святослав Иваненко;

— в номинации «Лучшее художественное решение» — «Петриковская роспись» (нейзильбер, номинал 5 грн) — автор эскизов — Наталья Фандикова; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко.

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Ранее мы сообщали, что памятные монеты можно заказывать онлайн. Покупатель должен зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте. После того, как он выберет монету, на электронную почту придёт номер заказа.

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