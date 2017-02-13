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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

НБУ помогает правоохранителям

13.02.2017 14:02

С начала года НБУ больше 10 раз помог правоохранительным органам

НБУ

НБУ предоставляет доступ к документам в рамках расследования преступлений Фото: www.huffingtonpost.ca

Национальный банк Украины в январе 2017 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Данные запрашивали:

  • Генеральная прокуратура Украины — 1 раз;
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины — 3 раза;
  • Государственная фискальная служба Украины — 3 раза;
  • Национальная полиция Украины — 4 раза.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина

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