НБУ помогает правоохранителям

С начала года НБУ больше 10 раз помог правоохранительным органам
Национальный банк Украины в январе 2017 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.
Данные запрашивали:
- Генеральная прокуратура Украины — 1 раз;
- Национальное антикоррупционное бюро Украины — 3 раза;
- Государственная фискальная служба Украины — 3 раза;
- Национальная полиция Украины — 4 раза.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.
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