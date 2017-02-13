НБУ помогает правоохранителям

С начала года НБУ больше 10 раз помог правоохранительным органам

Национальный банк Украины в январе 2017 11 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Данные запрашивали:

Генеральная прокуратура Украины — 1 раз;

Национальное антикоррупционное бюро Украины — 3 раза;

Государственная фискальная служба Украины — 3 раза;

Национальная полиция Украины — 4 раза.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году НБУ 155 раз оказывал правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

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