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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Учет и контроль: НБУ будет следить за платежными системами

17.02.2017 11:15

Национальный банк Украины усиливает надзор за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры

Национальный банк Украины

Новые правила надзора над платежными системами вступили в силу сегодня Фото: ipjurix.com

Соответствующее постановление №11 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» приняло Правление Национального банка Украины 13 февраля 2017.

Новые требования к платежным системам:

  • контролировать деятельность своих участников (выполнение ими правил платежной системы);
  • вести реестр пунктов приема и выплаты наличных своих участников;
  • хранить информацию о каждой операции по переводу средств, совершенной платежной организацией платежной системы, ее участниками и оператором услуг платежной инфраструктуры;
  • регистрировать обращения пользователей по вопросам деятельности платежной системы и перевода средств;
  • доводить до сведения своих участников информацию от Национального банка
  • предоставлять своим участникам, расчетному банку, оператору услуг платежной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения непрерывной деятельности платежной системы и управления рисками.

Новые правила надзора

  • Национальный банк Украины сможет проводить внеплановые проверки, чтобы удостовериться, что объект проверки принимает меры по устранению выявленных ранее нарушений законодательства
  • при проведении проверки должна обеспечиваться возможность непосредственного доступа к информации, размещенной в автоматизированных системах учета объекта проверки.
  • Национальный банк Украины будет продолжать осуществлять оценку платежных систем как при выходе на рынок, так и после приобретения ими статуса значимых платежных систем с учетом новых требований, установленных в Постановлении № 11.
  • Постановление расширило основания для применения адекватных мер воздействия к платежным системам. Оно вступает в силу с 17 февраля 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку. Его подозревают в требовании 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы.

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Рубрики: НБУНовостиПлатежные системыУкраина

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