Учет и контроль: НБУ будет следить за платежными системами

Национальный банк Украины усиливает надзор за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры

Соответствующее постановление №11 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» приняло Правление Национального банка Украины 13 февраля 2017.

Новые требования к платежным системам:

контролировать деятельность своих участников (выполнение ими правил платежной системы);

вести реестр пунктов приема и выплаты наличных своих участников;

хранить информацию о каждой операции по переводу средств, совершенной платежной организацией платежной системы, ее участниками и оператором услуг платежной инфраструктуры;

регистрировать обращения пользователей по вопросам деятельности платежной системы и перевода средств;

доводить до сведения своих участников информацию от Национального банка

предоставлять своим участникам, расчетному банку, оператору услуг платежной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения непрерывной деятельности платежной системы и управления рисками.

Новые правила надзора

Национальный банк Украины сможет проводить внеплановые проверки, чтобы удостовериться, что объект проверки принимает меры по устранению выявленных ранее нарушений законодательства

при проведении проверки должна обеспечиваться возможность непосредственного доступа к информации, размещенной в автоматизированных системах учета объекта проверки.

Национальный банк Украины будет продолжать осуществлять оценку платежных систем как при выходе на рынок, так и после приобретения ими статуса значимых платежных систем с учетом новых требований, установленных в Постановлении № 11.

Постановление расширило основания для применения адекватных мер воздействия к платежным системам. Оно вступает в силу с 17 февраля 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку. Его подозревают в требовании 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы.

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