Учет и контроль: НБУ будет следить за платежными системами

Национальный банк Украины усиливает надзор за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры
Соответствующее постановление №11 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» приняло Правление Национального банка Украины 13 февраля 2017.
Новые требования к платежным системам:
- контролировать деятельность своих участников (выполнение ими правил платежной системы);
- вести реестр пунктов приема и выплаты наличных своих участников;
- хранить информацию о каждой операции по переводу средств, совершенной платежной организацией платежной системы, ее участниками и оператором услуг платежной инфраструктуры;
- регистрировать обращения пользователей по вопросам деятельности платежной системы и перевода средств;
- доводить до сведения своих участников информацию от Национального банка
- предоставлять своим участникам, расчетному банку, оператору услуг платежной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения непрерывной деятельности платежной системы и управления рисками.
Новые правила надзора
- Национальный банк Украины сможет проводить внеплановые проверки, чтобы удостовериться, что объект проверки принимает меры по устранению выявленных ранее нарушений законодательства
- при проведении проверки должна обеспечиваться возможность непосредственного доступа к информации, размещенной в автоматизированных системах учета объекта проверки.
- Национальный банк Украины будет продолжать осуществлять оценку платежных систем как при выходе на рынок, так и после приобретения ими статуса значимых платежных систем с учетом новых требований, установленных в Постановлении № 11.
- Постановление расширило основания для применения адекватных мер воздействия к платежным системам. Оно вступает в силу с 17 февраля 2017 года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку. Его подозревают в требовании 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы.
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