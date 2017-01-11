НБУ зарегистрировал новую платежную систему «Лео»

Регулятор зарегистрировал 31-ю платежную систему за все время

Национальный банк Украины утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы «ЛЕО». Соответствующее решение опубликовано на сайте НБУ от 3 января 2017 года.

Платежной организацией данной платежной системы является ТОВ «ФК «ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ», годом ранее получившая лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Платежная система «ЛЕО» стала 31-й платежной системой, зарегистрированной на территории Украины за все время.

Как сообщили в компании, в планах новой платежной системы «ЛЕО» увеличение возможностей для партнерских терминальных сетей и усиление собственной работы с конечным потребителем путем создания нового сервиса, который будет учитывать максимально широкий спектр услуг, а не специализироваться лишь на онлайн-играх.

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