Новый рекорд: как менялся курс биткоина

Курс биткоина достиг нового максимума

Курс биткоина достиг нового максимума — 1,210 долларов за 1 BTC. Новый рекорд был зафиксирован вчера, 28 февраля 2017 года в 03:00 UTC, согласно данным CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI).

Цена биткоина держится выше 1 тыс долларов за монету уже на протяжении двух недель — с 14 февраля.

Начиная с этого дня курс биткоина постепенно повышался пока не достиг очередного рекорда — 1,205 долларов за монету (24 февраля).

На момент публикации материалам курс криптовалюты находился на уровне 1,193 доллара за 1 BTC.

Динамика курса биткоина с 2010 года:

Успех биткоина эксперты связывают с предстоящим решением по регистрации торгуемого на бирже фонда биткоина Winklevoss Bitcoin ETF. Решение по его регистрации должно быть принято до 11 марта Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В то же время, другие эксперты оценивают вероятность регистрации фонда в 10-25%.

Решение Комиссии будет иметь прямое влияние на цену криптовалюты: позитивное решение подогреет интерес к биткоину и простимулирует рост цен, а отказ в регистрации, соответственно, ослабит позиции биткоина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин признан официальным платежным средством в Японии.

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По материалам coindesk.com