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Еще один украинский банк уходит с рынка

13.06.2017 9:48

В Украине станет на один банк меньше

Банк рассмотрит возможность прекращения деятельности на собрании акционеров Фото: dailybreeze.com

Банк Новый попал в перечень банков НБУ, которые сейчас в зоне риска и планирует прекратить банковскую деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства — банк объявил о проведении внеочередного собрания акционеров 26 июня 2017 года. Вынеся на повестку дня рассмотрение вопроса о приостановлении банковской деятельности.

Прекращая банковскую деятельность, учреждение не планирует отказываться от работы на фондовом рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинские банки стремительно сокращают количество своих отделений. По данным Национального банка Украины, с начала 2016 года банки закрыли 26% своих филиалов.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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