Ощадбанк изменил график работы отделений

В госбанке будут проводиться технические работы по переносу данных и подключения к новой системе обслуживания клиентов

С 26 по 28 мая в Ощадбанке будут проводиться технические работы по переносу данных и подключения к новой системе обслуживания клиентов Киева и области. В связи с этим в госбанке будет изменено время работы отделений в выходные дни.

С пятницы по субботу также возможно частичное ограничение функционала работы онлайн-сервисов «Ощад 24/7».

Операции по платежным картам в банкоматах и информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети клиенты смогут проводить без ограничений, отмечают в банке.

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Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям. Госбанк начал внедрение IT-проекта, который обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в централизованную систему.

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По материалам finclub.net