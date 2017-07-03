Ощадбанк наконец восстановился после кибератаки

Все отделения Ощадбанка с 3 июля возобновили работу в обычном режиме, а функционал всех сервисов полностью восстановлен

Согласно сообщению пресс-службы Ощадбанка, все отделения и сервисы уже работают в штатном режиме. На веб- и мобайл-банкинг, а также операции с карточками, хакерская атака не повлияла — банк не прекращал предоставление этих услуг.

В финучреждении также поблагодарили клиентов за понимание и терпение, заверив, что полностью сохранили все средства потребителей, «не потеряв ни копейки».

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Ранее сообщалось о том, что Украину накрыла массовая кибератака. Известно, что действию вредоносного ПО подверглись банки, крупные компании и другие объекты.

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