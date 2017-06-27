Ощадбанк временно ограничил функционал из-за хакерских атак

В связи с хакерскими атаками, обрушившимися на ряд украинских компаний и банков, Ощадбанк временно ограничил доступ к некоторым услугам

Как говорится в сообщении банка, он вынужден прибегнуть к ограничению функционала с целью исполнения регламентов безопасности и защиты информации.

Клиенты Ощадбанка пока могут пользоваться банкоматами других финучреждений, а для пенсионеров эта услуга предоставляется бесплатно.

Онлайн- и мобильный банкинг Ощад24/7 работает в обычном режиме, как и операции с картами. Отделения банка сегодня будут работать только в консультационном режиме.

Как заявляют в Ощадбанке, совместно с НБУ прилагаются максимальные усилия для скорейшего восстановления доступа ко всем сервисам банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк разрешил открывать депозиты онлайн. Все вклады можно открыть в гривне, долларах США или евро.

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