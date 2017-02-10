Отток депозитов: украинцы начали забирать деньги из банков

Январь отличился оттоком депозитов

За первый месяц 2017 года остатки по депозитам сократились на 1,8%. Объем гривневых депозитов уменьшился на 2,3%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Вклады населения в национальной валюте сократились на 1,1% или 2,2 млрд гривен, бизнеса — на 3,3% или 7,6 млрд гривен.

Что касается депозитов в иностранной валюте, то в январе показатели тоже упали: остатки по долларовым депозитам населения сократились на 1,3% или 109 млн долларов, у бизнеса — на 2,7% или 128 млн долларов.

Динамику кредитной активности банков в январе продолжали определять все еще высокий уровень долговой нагрузки, прежде всего среди заемщиков корпоративного сектора. Сдерживающим фактором выступало сезонное снижение деловой активности, добавили в Центробанке.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины.

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