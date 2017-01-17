Почему спрос на валюту продолжает превышать предложение — НБУ

В Нацбанке рассказали, чем объясняется повышенный спрос на инвалюту

Среди причин спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке замглавы НБУ Олег Чурий называет ситуативные и сезонные факторы.

Валюты на рынке мало, прежде всего, по причине того, что вчера, 16 января, выходной день в честь Дня Мартина Лютера Кинга в США совпал с рабочем днем в Украине, поэтому и отсутствовало поступление валютной выручки на счета украинских банков, что и повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня, 17 января.

К тому же, следует учитывать сезонный спад деловой активности и рост гривневой ликвидности компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд грн.

Чурий напомнил, что регулятор делает все возможное для стабилизации курса. В частности, НБУ расширил перечень инструментов на межбанковском рынке, в том числе на прошлой неделе вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 млн долларов США в форме запроса наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность.

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Ранее сообщалось о том, что украинцев намеренно приучают к плавающему курсу валют.

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По материалам unian.net