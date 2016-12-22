Популярный электронный кошелек исчез из App Store

У цифрового бумажника возникли технические сложности — ведь спрос на приложение растет

Крупнейший мобильный кошелек Индии – Paytm – на днях удалил обе версии бумажника (для iPhone и для iPad) из магазина мобильных приложений App Store. В компании утверждают, что это связано с обнаружением технических ошибок – некоторые пользователи просто не могли оплатить покупки через приложение. Оно зависало и закрывалось.

Paytm уже выслала все необходимые обновления и ждет, когда Apple снова разместит программу в магазине.

На сегодняшний день в Paytm зарегистрировано более 170 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мобильному кошельку Paytm были выдвинуты обвинения в копировании логотипа PayPal. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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