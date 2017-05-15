Пострадает ли НБУ от нового глобального вируса-шифровальщика

В Нацбанке прокомментировали вирусную атаку WannaCry на сервера

После масштабной атаки вируса-вымогателя на компьютеры по всему миру, в Национальном банке Украины прокомментировали, как инцидент мог отразиться на работе самого ведомства. Ведь, как известно, украинские учреждения также пострадали от вредоносного ПО.

Пресс-служба регулятора отметила, что специалисты команды реагирования на киберинциденты НБУ успешно нейтрализируют все попытки кибератак на информационные системы Нацбанка.

В рамках борьбы с кибератаками, Нацбанк сотрудничает с CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и соответствующими подразделениями Службы безопасности Украины. Также НБУ постоянно разрабатывает и обновляет рекомендации по киберзащите в банковской системе Украины и систематически информирует об этом банки.

Напомним, вирус уже распространился на 99 стран мира, а количество случаев вымогательства превысило 75 000. За возобновление работы и дешифрование файлов хакеры требуют 300 долларов в биткоинах. При этом, на выплату выкупа дается три дня, затем сумма увеличивается вдвое. А если жертвы не заплатят в течение семи дней, то потеряют свои файлы навсегда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о правилах защиты от вирусов-вымогателей. Как спастись от опасных вирусов, как они работают и можно ли вернуть данные, не потеряв деньги? Об этом рассказали эксперты.

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По материалам: UBR