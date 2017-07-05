Президент все еще не выбрал кандидата на пост главы НБУ

Президент Петр Порошенко проводит консультации по подбору возможных кандидатур на должность главы Нацбанка

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка на своей странице в Facebook сообщил, что комитет обратился к президенту с призывом ускорить внесение кандидатуры на должность главы НБУ еще 23 мая.

Сергей Рыбалка также выразил надежду на то, что в Администрации президента понимают важность этого вопроса и назовут кандидатуру на должность главы НБУ как можно скорее, чтоб финансовый комитет Верховной Рады смог обсудить предложение на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что с назначением главы НБУ нельзя тянуть до осени.

Ранее среди вероятных кандидатов на пост председателя НБУ назывались глава правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук и бывший глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке в апреле 2017 года. С 11 мая исполняющим обязанности председателя Национального банка стал первый заместитель главы Яков Смолий.

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Ранее в НБУ рассказали, на сколько укрепилась гривна за полгода. Укрепление национальной валюты позволило Нацбанку покупать валюту.

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